Погачар – 25-й велогонщик у історії, який здобув 100 перемог у професіоналах

Словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates став 25-м велогонщиком в історії, який здобув щонайменше 100 перемог у професіоналах за даними авторитетного порталу ProCyclingStats. Сьогодні чинний чемпіон світу виграв четвертий етап Тур де Франс-2025, і для 26-річного словенця ця перемога стала ювілейною.

Зі своїх 100 перемог 27 Погачар здобув на етапах Гран турів (18 – на Тур де Франс, 6 – на Джиро д’Італія та 3 – на Вуельті). Також на рахунку гонщика UAE Emirates 9 виграних Монументів і 4 титули чемпіона Словенії (3 у розділці та 1 – у груповій гонці).

Свою першу перемогу в професіоналах Погачар здобув 21 лютого 2019 року, вигравши другий етап португальської багатоденки Вольта Альгарве.

Найбільше професійних перемог за кар’єру здобув легендарний бельгієць Едді Меркс – 279. У топ-3 за цим показником ідуть знамениті спринтери – Марк Кевендіш і Маріо Чіполліні.

Усі 25 гонщиків, які здобули за кар’єру щонайменше 100 перемог: