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Названо місце старту Тур де Франс-2026

Олег Дідух — 26 лютого 2025, 13:26
Названо місце старту Тур де Франс-2026

Організатори Тур де Франс повідомили про те, що у 2026 році гонка розпочнеться в іспанській Барселоні.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

4-5 липня в Каталонії відбудуться перші два етапи гонки. Перший етап – командна гонка з роздільним стартом на 19,7 км зі стартом у Барселоні та фінішем на підйомі біля Олімпійського стадіону. Командна розділка відбудеться на Тур де Франс вперше з 2019 року.

Другим етапом буде групова гонка на 178 км з Таррагони у Барселону з 8 гірськими преміями та сумарним набором висоти у більш ніж 2500 метрів. Кінцівка другого етап буде такою ж, як і на першому: зв’язка з перевалу Монжуїк та підйому до Олімпійського стадіону.

Нагадаємо, у 2025 році Тур де Франс розпочнеться 5 липня в Ліллі.

Минулого тижня триразовий і чинний чемпіон Тур де Франс Тадей Погачар виграв багатоденку Тур ОАЕ-2025.

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