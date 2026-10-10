Сейксас здобув історичну перемогу на Ломбардії-2026

Французький велогонщик команди Decathlon CMA CGM Поль Сейксас став переможцем заключного Монументу велосезону-2026 – знаменитої італійської одноденки Ломбардія. В її рамках гонщики подолали 239 км гірської дистанції з Бергамо до Комо.

ilombardia.it

Результативною виявилася атака Сейксаса за 18 км до фінішу на передостанньому підйомі, Чівільо. У підсумку він на 48 секунд випередив іспанця Енріка Маса з Movistar. Топ-3 замкнув італієць Джуліо Чікконе, який проводив свою прощальну гонку за Lidl Trek.

Таким чином, у віці 20 років і 16 днів Сейксас став наймолодшим переможцем Ломбардії в історії. Також він став четвертим наймолодшим переможцем Монументу (серія з 5 найпрестижніших одноденок у велоспорті) в історії.

Підсумкові результати:

Нагадаємо, кілька днів тому Прімож Рогліч став чемпіоном Європи в гонці з роздільним стартом.