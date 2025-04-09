Тур Країни Басків. У Аранбуру відібрали перемогу на третьому етапі

Іспанський велогонщик команди Cofidis Алекса Аранбуру першим пересік фінішну лінію третього етапу домашньої багатоденки Тур Країни Басків, проте був позбавлений перемоги.

У рамках другого етапу гонщики подолали 157 км горбистої дистанції з Сараутца до Беасіна.

Маршрут 3 етапу Туру Країни Басків-2025 procyclingstats.com

Аранбуру завдяки пізній сольній атаці на 3 секунди випередив групу переслідувачів на чолі з французом Роменом Грегуаром із Groupama FDJ і німцем Максімільяном Шахманном із Soudal Quick Step, який зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Проте під час переможної атаки Аранбуру зрізав дистанцію в одній із кільцевих розв’язок. За це гонщика Cofidis релегували на 10 місце – останнє в групі переслідувачів. Перемога дісталась Грегуару, який фінішував другим.

Переможець вчорашнього етапу, австралієць Калеб Юен із Ineos Grenadiers, сьогодні зійшов із гонки.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Завтра, 10 квітня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 170 км горбистої дистанції з Беасаїна до Маркіна-Семеїна.