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Тур Країни Басків. У Аранбуру відібрали перемогу на третьому етапі

Олег Дідух — 9 квітня 2025, 19:17
Тур Країни Басків. У Аранбуру відібрали перемогу на третьому етапі
Ромен Грегуар
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Іспанський велогонщик команди Cofidis Алекса Аранбуру першим пересік фінішну лінію третього етапу домашньої багатоденки Тур Країни Басків, проте був позбавлений перемоги.

У рамках другого етапу гонщики подолали 157 км горбистої дистанції з Сараутца до Беасіна.

Маршрут 3 етапу Туру Країни Басків-2025
Маршрут 3 етапу Туру Країни Басків-2025
procyclingstats.com

Аранбуру завдяки пізній сольній атаці на 3 секунди випередив групу переслідувачів на чолі з французом Роменом Грегуаром із Groupama FDJ і німцем Максімільяном Шахманном із Soudal Quick Step, який зберіг жовту майку лідера загального заліку.

Проте під час переможної атаки Аранбуру зрізав дистанцію в одній із кільцевих розв’язок. За це гонщика Cofidis релегували на 10 місце – останнє в групі переслідувачів. Перемога дісталась Грегуару, який фінішував другим.

Переможець вчорашнього етапу, австралієць Калеб Юен із Ineos Grenadiers, сьогодні зійшов із гонки.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Завтра, 10 квітня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 170 км горбистої дистанції з Беасаїна до Маркіна-Семеїна.

Тур Країни Басків Максімільян Шахманн

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