Аранбуру повернули перемогу на етапі Туру Країни Басків
Іспанського велогонщика команди Cofidis Алекса Аранбуру проголосили переможцем третього етапу багатоденки Тур Країни Басків.
Нагадаємо, Аранбуру першим перетнув фінішну лінію з 3-секундною перевагою над групою переслідувачів. Проте згодом іспанця позбавили перемоги за те, що він зрізав дорогу, поїхавши перегородженою стороною на кільцевій розв’язці приблизно за 1,5 км до фінішу.
Переможцем етапу оголосили француза Ромена Грегуара з Groupama FDJ, який фінішував другим із відставанням у 3 секунди, Аранбуру релегували на 10 місце – останнє в групі переслідувачів, яка фінішувала за ним.
Проте Cofidis подав протест на релегацію свого гонщика, і його задовольнили. Справа в тому, що у роудбуці Туру Країни Басків правильним вказаний саме той маршрут на кільці, яким поїхав Аранбуру. Переможцем етапу зрештою проголосили саме 29-річного іспанця.