Аранбуру повернули перемогу на етапі Туру Країни Басків

Іспанського велогонщика команди Cofidis Алекса Аранбуру проголосили переможцем третього етапу багатоденки Тур Країни Басків.

Нагадаємо, Аранбуру першим перетнув фінішну лінію з 3-секундною перевагою над групою переслідувачів. Проте згодом іспанця позбавили перемоги за те, що він зрізав дорогу, поїхавши перегородженою стороною на кільцевій розв’язці приблизно за 1,5 км до фінішу.

🇫🇷 Encore une victoire improbable de Romain Grégoire ! Après l'Ardèche Classic, le Français s'offre la 3e étape du Tour du Pays basque après la disqualification d'Alex Aranburu, coupable d'avoir mal négocié un rond-point dans le final ! #Itzulia2025 #LesRP pic.twitter.com/srXc8gHQIG — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 9, 2025

Переможцем етапу оголосили француза Ромена Грегуара з Groupama FDJ, який фінішував другим із відставанням у 3 секунди, Аранбуру релегували на 10 місце – останнє в групі переслідувачів, яка фінішувала за ним.

Проте Cofidis подав протест на релегацію свого гонщика, і його задовольнили. Справа в тому, що у роудбуці Туру Країни Басків правильним вказаний саме той маршрут на кільці, яким поїхав Аранбуру. Переможцем етапу зрештою проголосили саме 29-річного іспанця.