Педерсен втретє виграв престижну одноденку Гент – Вевельгем

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем престижної бельгійської одноденної гонки Світового туру Гент – Вевельгем, дистанція якої склала 250 км.

Він на 49 секунд випередив пелотон, найшвидшим із якого виявився господар змагань, Тім Мерлір із Soudal Quick Step. Топ-3 замкнув партнер Педерсена по Lidl Trek, італієць Джонатан Мілан.

Педерсен виграв Гент – Вевельгем втретє в кар’єрі. Раніше він ставав переможцем цієї гонки в 2020 і 2024 роках. Сумарно для ексчемпіона світу це ювілейна, 50-та перемога в професіоналах. У п’ятницю, 28 березня, він фінішував другим на E3 Saxo Classic.

Результати Гент – Вевельгем-2025:

Раніше Прімож Рогліч виграв заключний етап і загальний залік Туру Каталонії-2025.