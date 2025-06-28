У дворазової олімпійської чемпіонки та триразової чемпіонки світу діагностували рак

У зіркової норвезької гандболістки Камілли Геррем діагностували рак молочної залози.

Про це 38-річна спортсменка повідомила в соцмережах.

"Три з половиною тижні тому я намацала у грудях ущільнення розміром з горошину і подумала, що мені варто пройти обстеження. Минулого тижня мені зробили УЗД і мамографію, а потім мені зателефонували з лікарні, щоб дізнатися, чи можу я прийти, і сказали, що це рак молочної залози. Це досі шокує, і я не відчуваю, що це реальність. Завтра я починаю хіміотерапію. Мої думки автоматично зараз про найгірше, але я маю намагатися взяти себе в руки та мислити позитивно", – сказала вона, не стримуючи сліз.

Геррем була лідеркою жіночої збірної Норвегії з гандболу. Вона зіграла свій 305-й матч за збірну Норвегії у квітні 2024 року, чим перевершила рекорд попередньої рекордсменки Кароліне Дюре Брейванг.

Кар'єру в збірній вона завершила в грудні минулого року. Загалом за національну команду провела 332 поєдинки.

Разом зі збірною Норвегії перемагала на Іграх у Лондоні (2012) та Парижі (2024). Також норвежки разом із нею перемагала тричі на чемпіонатах світу (2011, 2015, 2021).

Нагадаємо, чотириразова олімпійська медалістка з велотреку Елінор Баркер оголосила про дострокове завершення сезону 2025 року, оскільки вона вагітна вдруге.