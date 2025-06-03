Українець Царенко здобув третю перемогу в сезоні
Відомий український велогонщик команди Solution Tech Vini Fantini Кирило Царенко став переможцем італійської одноденної гонки категорії 1.2 Trofeo Alcide Degasperi, яка відбулася в понеділок, 2 червня. В рамках гонки спортсмени подолали 158 км горбистої дистанції з Чісмон дель Граппа до Перджіне Вальсугана.
Царенко у фінішному спринті випередив німця Леннарта Яша з молодіжної команди Red Bull Bora. Топ-3 із відставанням у 2 секунди замкнув італієць Лука Кретті з MBH Bank Ballan.
Підсумкові результати:
Для Царенка це третя перемога в поточному сезоні. У квітні він виграв етап і загальний залік престижної китайської багатоденки Тур Хайнаня.
У поточному сезоні Царенко брав участь у двох знаменитих італійських одноденках Світового туру – Страде Б’янке та Мілан – Сан Ремо, де посів 83 і 78 місця відповідно.