Українець Царенко здобув третю перемогу в сезоні

Відомий український велогонщик команди Solution Tech Vini Fantini Кирило Царенко став переможцем італійської одноденної гонки категорії 1.2 Trofeo Alcide Degasperi, яка відбулася в понеділок, 2 червня. В рамках гонки спортсмени подолали 158 км горбистої дистанції з Чісмон дель Граппа до Перджіне Вальсугана.

Царенко у фінішному спринті випередив німця Леннарта Яша з молодіжної команди Red Bull Bora. Топ-3 із відставанням у 2 секунди замкнув італієць Лука Кретті з MBH Bank Ballan.

Підсумкові результати:

Для Царенка це третя перемога в поточному сезоні. У квітні він виграв етап і загальний залік престижної китайської багатоденки Тур Хайнаня.

У поточному сезоні Царенко брав участь у двох знаменитих італійських одноденках Світового туру – Страде Б’янке та Мілан – Сан Ремо, де посів 83 і 78 місця відповідно.