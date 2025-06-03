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Українець Царенко здобув третю перемогу в сезоні

Олег Дідух — 3 червня 2025, 13:24
Українець Царенко здобув третю перемогу в сезоні
Кирило Царенко (по центру)
x.com/RBH_ProCyclingF

Відомий український велогонщик команди Solution Tech Vini Fantini Кирило Царенко став переможцем італійської одноденної гонки категорії 1.2 Trofeo Alcide Degasperi, яка відбулася в понеділок, 2 червня. В рамках гонки спортсмени подолали 158 км горбистої дистанції з Чісмон дель Граппа до Перджіне Вальсугана.

Царенко у фінішному спринті випередив німця Леннарта Яша з молодіжної команди Red Bull Bora. Топ-3 із відставанням у 2 секунди замкнув італієць Лука Кретті з MBH Bank Ballan.

Підсумкові результати:

Для Царенка це третя перемога в поточному сезоні. У квітні він виграв етап і загальний залік престижної китайської багатоденки Тур Хайнаня.

У поточному сезоні Царенко брав участь у двох знаменитих італійських одноденках Світового туру – Страде Б’янке та Мілан – Сан Ремо, де посів 83 і 78 місця відповідно.

велоспорт Царенко

Царенко

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