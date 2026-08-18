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Ніякої пенсії в 2030 році? Погачар готовий продовжити контракт зі своєю командою

Олег Дідух — 18 серпня 2026, 21:56
Ніякої пенсії в 2030 році? Погачар готовий продовжити контракт зі своєю командою
Тадей Погачар
Getty Images

Кар'єра зіркового словенського велогонщика команди UAE Emirates Тадея Погачара, ймовірно, триватиме довше, ніж до кінця 2030 року.

Про це повідомляє Деніел Бенсон.

Чинний контракт Погачара з UAE Emirates діє до кінця 2030 року. Сам словенець, якому у вересні виповниться 28 років, неодноразово натякав на те, що його кар'єра не триватиме надто довго. Тому були підозри, що його чинний контракт стане останнім у кар'єрі словенця.

Проте Погачар готовий продовжити контракт із UAE Emirates ще щонайменше на один рік. Цю інформацію підтвердив агент спортсмена, Алекс Каррера. Переговори заплановані на найближчу п'ятницю, 21 серпня.

За інформацією Каррери, сторонам ще потрібно уладнати певні розбіжності, проте вони не стосуються зарплати гонщика.

Нагадаємо, у липні поточного року Погачар вп'яте в кар'єрі виграв Тур де Франс.

Тадей Погачар

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