Погачар декласував суперників на 4 етапі Вуельти-2026

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого етапу Вуельти-2026. У вівторок, 25 серпня, гонщики подолали 106 км гірської дистанції зі стартом і фінішем у Андорра-ла-Вельї.

Маршрут 4 етапу La Flamme Rouge

Вирішальною виявилася атака Погачара за понад 50 км до фінішу на перевалі Кольяда де Брейксаліс: це найдовша сольна переможна атака гонщика UAE Emirates за кар'єру на Гран турах. У підсумку словенець на 2 хвилини та 39 секунд випередив групу переслідувачів на чолі з бельгійцем Ярно Відаром із команди Lotto Intermarche та австрійця Фелікса Галля з Decathlon CMA CGM.

Це друга перемога Погачара на Вуельті-2026, яка дозволила йому закріпити своє лідерство у загальному заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні третій етап Вуельти-2026 був скасований через сильний град.