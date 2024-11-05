Найкраща велогонщиця України перейшла в іспанську команду

Найкраща шосейна велогонщиця України, Юлія Бірюкова, змінила команду. З наступного сезону вона виступатиме за іспанську Laboral Kutxa – Fundación Euskadi.

Про це повідомляє пресслужба баскського клубу.

Контракт розрахований на один рік. Сезон-2024 Бірюкова провела в команді Світового туру Human Powered Health. Laboral Kutxa – Fundación Euskadi виступав у Континентальному турі, на наступний сезон команда зареєстрована у новий жіночий дивізіон Про.

Раніше Бірюкова також захищала кольори UAE Development Team, Arkea, Eneicat RBH Global та Lviv Cycling Team. У 2024 році 26-річна львів’янка стала чемпіонкою України в гонці з роздільним стартом, фінішувала другою на Класиці Альмерії і показала 16-й результат у розділці на чемпіонаті світу.