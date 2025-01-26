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Нарваес виграв Тур Даун Андер-2025

Олег Дідух — 26 січня 2025, 12:06
Нарваес виграв Тур Даун Андер-2025
Джонатан Нарваес
x.com/tourdownunder

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем першої гонки Світового туру 2025 року – австралійської багатоденки Тур Даун Андер.

Заключний, шостий етап гонки стартував і фінішував у Аделаїді. Спортсмени подолали 90 км рівнинної дистанції.

Етап завершився масовим спринтом, у якому перемогу здобув австралійський велогонщик команди Red Bull Bora Сем Велсфорд. Для нього це третя перемога на цьому Турі Даун Андер – раніше він виграв перший і другий етапи. Також Велсфорд переміг у заліку найкращого спринтера.

У загальному заліку Нарваес, який вчора виграв п’ятий етап, на 9 секунд випередив іспанського гонщика Movistar Хав’єра Ромо. Топ-3 замкнув господар змагань, австралієць Фінн Фішер-Блек із Red Bull Bora.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

велоспорт Тур Даун Андер Джонатан Нарваес

Тур Даун Андер

Тур Даун Андер. Подвійний успіх Нарваеса на вирішальному етапі
Тур Даун Андер. Кокар виграв четвертий етап
Тур Даун Андер. Подвійний успіх Ромо
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв другий етап поспіль
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв перший етап

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