Нарваес виграв Тур Даун Андер-2025

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем першої гонки Світового туру 2025 року – австралійської багатоденки Тур Даун Андер.

Заключний, шостий етап гонки стартував і фінішував у Аделаїді. Спортсмени подолали 90 км рівнинної дистанції.

Етап завершився масовим спринтом, у якому перемогу здобув австралійський велогонщик команди Red Bull Bora Сем Велсфорд. Для нього це третя перемога на цьому Турі Даун Андер – раніше він виграв перший і другий етапи. Також Велсфорд переміг у заліку найкращого спринтера.

У загальному заліку Нарваес, який вчора виграв п’ятий етап, на 9 секунд випередив іспанського гонщика Movistar Хав’єра Ромо. Топ-3 замкнув господар змагань, австралієць Фінн Фішер-Блек із Red Bull Bora.

Результати шостого етапу:

Загальний залік: