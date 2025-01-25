Тур Даун Андер. Подвійний успіх Нарваеса на вирішальному етапі

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес виграв ключовий п’ятий етап австралійської багатоденки Світового туру Тур Даун Андер та перехопив лідерство у загальному заліку.

На п’ятому етапі гонщики долали 146 км від Макларен Вейл до гірського фінішу в підйом Віллунга Хілл (3,3 км з середнім градієнтом 7,4%).

Маршрут 5 етапу procyclingstats.com

У фінішному спринті на вершині Віллунги Нарваес випередив британця Оскара Онлі з Picnic PostNL і австралійця Фінна Фішера-Блека з Red Bull Bora Hansgrohe. Іспанець Хав’єр Ромо з Movistar фінішував п’ятим із відставанням у 3 секунди та відступив на другу позицію в генеральній класифікації.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора четвертий етап виграв Браян Кокар. Тур Даун Андер-2025 завершиться в неділю, 26 січня 90-кілометровим рівнинним етапом зі стартом і фінішем у Аделаїді.