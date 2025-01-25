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Тур Даун Андер. Подвійний успіх Нарваеса на вирішальному етапі

Олег Дідух — 25 січня 2025, 14:15
Тур Даун Андер. Подвійний успіх Нарваеса на вирішальному етапі
Джонатан Нарваес
x.com/tourdownunder

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес виграв ключовий п’ятий етап австралійської багатоденки Світового туру Тур Даун Андер та перехопив лідерство у загальному заліку.

На п’ятому етапі гонщики долали 146 км від Макларен Вейл до гірського фінішу в підйом Віллунга Хілл (3,3 км з середнім градієнтом 7,4%).

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
procyclingstats.com

У фінішному спринті на вершині Віллунги Нарваес випередив британця Оскара Онлі з Picnic PostNL і австралійця Фінна Фішера-Блека з Red Bull Bora Hansgrohe. Іспанець Хав’єр Ромо з Movistar фінішував п’ятим із відставанням у 3 секунди та відступив на другу позицію в генеральній класифікації.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора четвертий етап виграв Браян Кокар. Тур Даун Андер-2025 завершиться в неділю, 26 січня 90-кілометровим рівнинним етапом зі стартом і фінішем у Аделаїді.

Тур Даун Андер Джонатан Нарваес

Тур Даун Андер

Тур Даун Андер. Кокар виграв четвертий етап
Тур Даун Андер. Подвійний успіх Ромо
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв другий етап поспіль
Тур Даун Андер. Велсфорд виграв перший етап
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