Тур Даун Андер. Кокар виграв четвертий етап

Французький велогонщик команди Cofidis Браян Кокар став переможцем четвертого етапу австралійської багатоденки Тур Даун Андер, яка відкриває програму Світового туру сезону 2025 року.

На четвертому етапі гонщики долали 158 км з Гленелга до Віктор Харбор. По ходу гонки спортсменам довелося подолати два перевали: Парава Хілл (3 км, 6,9%) і Неттл Хілл (1,8 км, 8,4%).

Маршрут 4 етапу procyclingstats.com

Кокар у фінішному спринті випередив німця Філа Баухауса з команди Bahrain Victorious і еквадорца Джонатана Нарваеса з UAE Emirates. Лідерство у загальному заліку зберіг іспанець Хав’єр Ромо з Movistar, який вчора виграв третій етап.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 25 січня, на гонщиків чекає вирішальний, п’ятий етап: 145 км з Макларен Вейл до Віллунга Хілл із фінішем у підйом довжиною 3,3 км і середнім ухилом у 7,4%.