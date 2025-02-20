Тур ОАЕ. Мілан здобув другу перемогу

Італійський велогонщик команди Lidl Trek Джонатан Мілан став переможцем четвертого етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

На четвертому етапі гонщики подолали 181 км із Фуджайра до Умм аль Куваїн. Попри перевал Масафі на початку дистанції та спроби творити ешелони наприкінці, етап завершився масовим спринтом.

У ньому Мілан виявився найшвидшим і здобув свою другу перемогу на нинішньому Турі ОАЕ. Італієць випередив двох бельгійців – Тіма Мерліра з Soudal Quick Step і Яспера Філіпсена з Alpecin Deceuninck.

Лідерство у загальному заліку зберіг словенець Тадей Погачар з команди UAE Emirates, який вчора виграв третій етап.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У п’ятницю, 21 лютого, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 161-кілометрову рівнинну дистанцію від Американського університету Дубая до Університету Хамдана бін Мохаммеда.