Тур ОАЕ. Погачар здобув першу перемогу в сезоні

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ.

В рамках третього етапу гонщики подолали 178 км з Рас Аль Хайма до гірського фінішу на підйомі Джебель Джаїс (19 км з середнім ухилом у 5,6%).

Маршрут 3 етапу Туру ОАЕ-2025 procyclingstats.com

Першою до фінішу дісталася група з 6 гонщиків, Погачар переміг у спринті. Чинний чемпіон світу випередив британця Оскара Онлі з Picnic PostNL і австрійця Фелікса Галля з Decathlon Ag2r. Четвертим фінішував минулорічний чемпіон Туру ОАЕ, бельгієць Леннерт Ван Етвелт з Lotto.

Для словенця це перша перемога в поточному сезоні, яка дозволила йому перехопити лідерство у загальному заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Вчора, 18 лютого другий етап Туру ОАЕ виграв Джошуа Тарлінг.