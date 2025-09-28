Відомий норвезький велогонщик команди UnoX Александер Крістофф оголосив про завершення кар’єри.

Про це повідомляє Wielerflits.

Останньою гонкою в кар’єрі 38-річного ветерана стане Тур Лангкаві у Малайзії (28 вересня – 5 жовтня). Він прагне подолати на ній позначку в 100 перемог у професійній кар’єрі, наразі їх 98. На першому етапі він посів 5 місце.

Крістофф – один із найкращих одноденників свого покоління. Він виграв два Монументи – Мілан – Санремо-2014 і Тур Фландрії-2015. Здобув 4 перемоги на етапах Тур де Франс.

В 2017 році став чемпіоном Європи в груповій гонці та срібним призером чемпіонату світу. В 2012 році завоював бронзу Олімпіади в Лондоні в груповій гонці.

