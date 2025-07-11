Легендарний велогонщик отримав Золоту медаль Конгресу США

Легендарний американський велогонщик Грег Лемонд отримав Золоту медаль Конгресу США під час спеціальної церемонії в Капітолії.

Про це повідомляє Associated Press.

Золота медаль Конгресу – найвища цивільна нагорода США (так само як Президентська медаль Свободи), яку присуджують від імені Конгресу США. Медаллю нагороджуються особи, що здійснили видатний внесок в безпеку, процвітання і захист національних інтересів США.

Грег Лемонд є одним із найвидатніших американських велогонщиків у історії. Він тричі (у 1986, 1989 і 1990 роках) вигравав Тур де Франс, у 1983 і 1989 роках ставав чемпіоном світу. З урахуванням дискваліфікацій Ленса Армстронга та Флойда Лендіса, 64-річний Лемонд досі залишається єдиним американцем в історії, який вигравав Тур де Франс.

Вчора, 10 липня, 6 етап Тур де Франс-2025 виграв Бен Хілі.