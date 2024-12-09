Найтитулованіший велогонщик в історії зламав стегно, впавши з велосипеда

Легендарний бельгійський велогонщик Едді Меркс зламав стегно під час прогулянки на велосипеді.

Про це повідомляє Cyclingnews.

Інцидент трапився в околицях Брюсселя, де і проживає колишній спортсмен. 79-річний бельгієць впав сам, зіткнення з автомобілем чи іншим транспортним засобом не було. Легенду світового спорту вже доправили до лікарні, на нього чекає операція.

Меркс – найтитулованіший велогонщик в історії. За свою кар’єру він виграв 11 Гран турів, 19 Монументів та тричі ставав чемпіоном світу в груповій гонці. Сумарно за свою кар’єру здобув рекордні 525 перемог у професійних гонках.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) визнав його найкращим велогонщиком ХХ століття.

Нагадаємо, минулого тижня важкі травми в результаті падіння на тренуванні отримав зірковий співвітчизник Меркса, Ремко Евенепул. Він зламав ключицю, декілька ребер, лопатку на руку.