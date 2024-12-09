Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Найтитулованіший велогонщик в історії зламав стегно, впавши з велосипеда

Олег Дідух — 9 грудня 2024, 21:04
Найтитулованіший велогонщик в історії зламав стегно, впавши з велосипеда
Едді Меркс
Getty Images

Легендарний бельгійський велогонщик Едді Меркс зламав стегно під час прогулянки на велосипеді.

Про це повідомляє Cyclingnews.

Інцидент трапився в околицях Брюсселя, де і проживає колишній спортсмен. 79-річний бельгієць впав сам, зіткнення з автомобілем чи іншим транспортним засобом не було. Легенду світового спорту вже доправили до лікарні, на нього чекає операція.

Меркс – найтитулованіший велогонщик в історії. За свою кар’єру він виграв 11 Гран турів, 19 Монументів та тричі ставав чемпіоном світу в груповій гонці. Сумарно за свою кар’єру здобув рекордні 525 перемог у професійних гонках.

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) визнав його найкращим велогонщиком ХХ століття.

Нагадаємо, минулого тижня важкі травми в результаті падіння на тренуванні отримав зірковий співвітчизник Меркса, Ремко Евенепул. Він зламав ключицю, декілька ребер, лопатку на руку.

велоспорт травма Едді Меркс

велоспорт

Погачар став володарем Золотого велосипеда
Проблеми Джиро д’Італія, скандальний трансфер Ван Гілса. Дайджест новин міжсезоння зі світу велоспорту
Бельгійський велогонщик помер на свій 19-й день народження
Австралія довічно дискваліфікувала спортсмена, який приніс країні три медалі на Олімпійських іграх 2024
Камбек на Джиро, шалені спуски, дощова бруківка на Турі. Топ-10 моментів у кар’єрі Вінченцо Нібалі

Останні новини