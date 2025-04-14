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Українка Сухопалова виграла етап Кубку світу з маунтенбайку, який проходив у Душанбе

Олексій Мурзак — 14 квітня 2025, 17:50
Українка Сухопалова виграла етап Кубку світу з маунтенбайку, який проходив у Душанбе
Марія Сухопалова (у центрі)
citymountainbike

Українка Марія Сухопалова перемогла на першому етапі Кубка світу з маунтенбайку у дисципліні кроскантрі-елімінатор, що пройшов у Душанбе (Таджикистан).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Це перша золота медаль у кар’єрі Марії на Кубку світу Міжнародного союзу велосипедистів (UCI).

Українська велогонщиця була найкращою у своєму півфіналі, а у напруженому фіналі випередила німкеню Маріон Фромберг та француженку Медісон Буасьє, які здобули срібло та бронзу відповідно.

Раніше повідомлялося, що українська спортсменка Єлисавета Топчанюк завоювала три золоті нагороди на чемпіонаті світу з маунтенбайку 2024 року для спортсменів з порушеннями слуху.

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