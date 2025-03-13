Тіррено – Адріатико. Коой перервав переможну серію італійців
Нідерландський велогонщик команди Visma Lease a Bike Олав Коой став переможцем четвертого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико.
В рамках четвертого етапу гонщики подолали 190 км з Норчії до Трасакка. Перша половина етапу була складною за рельєфом, що вивело з боротьби за перемогу ряд спринтерів, таких як Джонатан Мілан і Ділан Груневеген.
На фініші Коой випередив двох співвітчизників – Ріка Плюймерса з Tudor Cycling і Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck. Нідерландець перервав гегемонію господарів, італійців, які виграли перші три етапи.
Синю майку лідера загального заліку зберіг італієць Філіппо Ганна з команди Ineos Grenadiers.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
У п’ятницю, 14 березня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 205 км горбистої дистанції з Асколі Пічено до Перголи.