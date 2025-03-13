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Тіррено – Адріатико. Коой перервав переможну серію італійців

Олег Дідух — 13 березня 2025, 17:15
Тіррено – Адріатико. Коой перервав переможну серію італійців
Олав Коой
Getty Images

Нідерландський велогонщик команди Visma Lease a Bike Олав Коой став переможцем четвертого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико.

В рамках четвертого етапу гонщики подолали 190 км з Норчії до Трасакка. Перша половина етапу була складною за рельєфом, що вивело з боротьби за перемогу ряд спринтерів, таких як Джонатан Мілан і Ділан Груневеген.

Маршрут 4 етапу Тіррено - Адріатико-2025
Маршрут 4 етапу Тіррено - Адріатико-2025
tirrenoadriatico.it

На фініші Коой випередив двох співвітчизників – Ріка Плюймерса з Tudor Cycling і Матьє Ван дер Пула з Alpecin Deceuninck. Нідерландець перервав гегемонію господарів, італійців, які виграли перші три етапи.

Синю майку лідера загального заліку зберіг італієць Філіппо Ганна з команди Ineos Grenadiers.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У п’ятницю, 14 березня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 205 км горбистої дистанції з Асколі Пічено до Перголи.

Тіррено - Адріатико Олав Коой Філіппо Ганна

Тіррено - Адріатико

Тіррено – Адріатико. Вендраме виграв третій етап
Тіррено – Адріатико. Мілан виграв другий етап
Тіррено – Адріатико. Ганна виграв перший етап
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