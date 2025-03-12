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Тіррено – Адріатико. Вендраме виграв третій етап

Олег Дідух — 12 березня 2025, 17:53
Тіррено – Адріатико. Вендраме виграв третій етап
Андреа Вендраме
Getty Images

Італійський велогонщик команди Decathlon Ag2r Андреа Вендраме став переможцем третього етапу престижної багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико.

В рамках третього етапу гонщики подолали 239 км горбатої дистанції з Фоллоніки до Фоліньо. Під кінець етапу спортсмени штурмували підйом Валіко ді Кольфьоріто – 18,4 км з середнім ухилом у 3%.

Маршрут 3 етапу Тіррено - Адріатико-2025
Маршрут 3 етапу Тіррено - Адріатико-2025
tirrenoadriatico.it

У фінішному спринті Вендраме випередив британця Томаса Підкока з команди Q36.5 і француза Ромена Грегуара з Gropupama FDJ. Лідерство у загальному заліку зберіг переможець першого етапу, італієць Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У четвер, 13 березня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 190 км з Норчії до Тразакко.

велоспорт Тіррено - Адріатико Том Підкок Філіппо Ганна

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