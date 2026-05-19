Визначилося місце старту Тур де Франс-2028
Знаменита велогонка Тур де Франс у 2028 році стартуватиме у французькому Реймсі.
Про це повідомляє пресслужба гонки.
Сумарно старт Туру-2028 поєднає 6 міст північного сходу Франції: Шарлевіль-Мезьєр, Еперне, Мец, Реймс, Тьонвіль і Верден.
Зазначимо, що Тур де Франс-2028 розпочнеться незвично рано – у суботу, 24 червня. Настільки ранній старт Туру пов'язаний з Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі: гонка з роздільним стартом Ігор-2028 пройде всього через три дні після завершення Туру, 19 липня, групова гонка – 23 липня.
Нагадаємо, в 2026 році Тур розпочнеться у Барселоні, в 2027 році – в Единбургу. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що у 2029 році гонка може розпочатися у Берліні.