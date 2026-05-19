Визначилося місце старту Тур де Франс-2028

Знаменита велогонка Тур де Франс у 2028 році стартуватиме у французькому Реймсі.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗 𝗗𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗧 𝟮𝟬𝟮𝟴 : 𝗟𝗔 𝗙𝗘̂𝗧𝗘 𝗔̀ 𝗟’𝗘𝗦𝗧



La 115e édition du Tour de France partira samedi 24 juin 2028 depuis @VilledeReims.



Le Grand Départ 2028 explorera la @regiongrandest : 6️⃣ villes-étapes seront reliées : Charleville-Mézières, Épernay, Metz, Reims,… pic.twitter.com/A17XHMSOIC — Tour de France™ (@LeTour) May 18, 2026

Сумарно старт Туру-2028 поєднає 6 міст північного сходу Франції: Шарлевіль-Мезьєр, Еперне, Мец, Реймс, Тьонвіль і Верден.

Зазначимо, що Тур де Франс-2028 розпочнеться незвично рано – у суботу, 24 червня. Настільки ранній старт Туру пов'язаний з Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі: гонка з роздільним стартом Ігор-2028 пройде всього через три дні після завершення Туру, 19 липня, групова гонка – 23 липня.

Нагадаємо, в 2026 році Тур розпочнеться у Барселоні, в 2027 році – в Единбургу. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що у 2029 році гонка може розпочатися у Берліні.