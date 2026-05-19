Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Визначилося місце старту Тур де Франс-2028

Олег Дідух — 19 травня 2026, 16:15
Визначилося місце старту Тур де Франс-2028
Getty Images

Знаменита велогонка Тур де Франс у 2028 році стартуватиме у французькому Реймсі.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

Сумарно старт Туру-2028 поєднає 6 міст північного сходу Франції: Шарлевіль-Мезьєр, Еперне, Мец, Реймс, Тьонвіль і Верден.

Зазначимо, що Тур де Франс-2028 розпочнеться незвично рано – у суботу, 24 червня. Настільки ранній старт Туру пов'язаний з Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі: гонка з роздільним стартом Ігор-2028 пройде всього через три дні після завершення Туру, 19 липня, групова гонка – 23 липня.

Нагадаємо, в 2026 році Тур розпочнеться у Барселоні, в 2027 році – в Единбургу. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про те, що у 2029 році гонка може розпочатися у Берліні.

Тур де Франс

Тур де Франс

Зірковий партнер Погачара по команді пропустить Тур де Франс
10 шедеврів швейцарської легенди. Найкрасивіші перемоги Фабіана Канчеллари
Тур де Франс-2029 може розпочатися в Берліні
Історія дня. Як під час боротьби за "золото" чемпіонату світу легендарному українському спортсмену пропонували неймовірний хабар
Старт у Барселоні, два фініші на Альп д’Уез. Яким буде маршрут Тур де Франс-2026

Останні новини