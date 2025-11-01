Ексчемпіон світу оголосив про завершення кар’єри

Відомий португальський велогонщик Руй Кошта оголосив про завершення кар’єри у віці 39 років.

Про це повідомляє пресслужба його команди, EF Education EasyPost.

У складі цієї команди португалець провів заключні два роки своєї кар’єри. Також захищав кольори Movistar, Intermarche Wanty і Lampre, яка з 2017 року трансформувалася в UAE Emirates.

Головним успіхом у кар’єрі Кошти є сенсаційний титул чемпіона світу 2013 року в груповій гонці. Також він тричі (у 2012, 2013 і 2014 роках) вигравав багатоденку Тур Швейцарії. Здобув чотири перемоги на етапах Гран турів: 3 на Тур де Франс і 1 – на Вуельті. Тричі ставав чемпіоном Португалії в груповій гонці, двічі – в розділці.

