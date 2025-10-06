Ізраїльська велокоманда змінить назву під тиском пропалестинських активістів

Ізраїльсько-канадська велокоманда Israel Premier Tech змінить свою назву, відмовившись від слова "Israel" у назві.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"На знак непохитної відданості нашим гонщикам, персоналу та цінним партнерам було прийнято рішення про перейменування та ребрендинг команди, відходячи від її нинішньої ізраїльської ідентичності. У спорті прогрес часто вимагає жертв, і цей крок необхідний для забезпечення майбутнього команди", – сказано в заяві команди.

Таке рішення Israel Premier Tech ухвалив під тиском пропалестинських акцій протесту, які особливо активно розгорілися під час Вуельти-2025. Ще під час іспанської гонки Israel Premier Tech тимчасово відмовився від надпису "Israel" на майках, проте офіційно назву не змінював.

Раніше через загрози акцій протесту команду не допустили до участі в італійській одноденці Джиро делль’Емілія.