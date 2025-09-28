Ізраїльську велокоманду не допустять до участі в гонці в Італії

Ізраїльська велокоманда Israel Premier Tech не візьме участі в престижній італійській одноденці Джиро делль’Емілія, яка відбудеться у суботу, 4 жовтня.

Про це повідомляє Чіро Сконьямільйо.

Таке рішення ухвалили організатори гонки через побоювання щодо безпеки проведення події. Пропалестинські активісти обіцяли влаштувати масштабні акції протесту в разі, якщо Israel Premier Tech вийде на старт гонки.

Зазначимо, що позицію активістів підтримала і місцева влада Емілії-Романьї, яка є одним із спонсорів гонки.

Раніше пропалестинські акції протесту створили серйозні проблеми з проведенням Вуельти-2025. Декілька днів тому одного з учасників акцій протесту заарештувала іспанська поліція. І Італії масштабних пропалестинських акцій протесту під час гонок ще не було.