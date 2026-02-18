Тур ОАЕ. Тібері виграв ключовий гірський етап

Італійський велогонщик команди Bahrain Victorious Антоніо Тібері став переможцем третього етапу багатоденки Світового туру Тур ОАЕ. У середу, 18 лютого, гонщики подолали 183 км з гірським фінішем на підйомі Джебель Мобра – 13,2 км із середнім градієнтом у 8,1%.

Маршрут 3 етапу Procyclingstats.com

Тібері на фініші на 15 секунди випередив переможця першого етапу, мексиканця Ісаака Дель Торо з команди UAE Emirates. Топ-3 замкнув бельгієць Леннерт Ван Етвелт із Lotto Intermarche. Цей успіх дозволив італійцеві перехопити червону майку лідера загального заліку.

Зірковий бельгієць Ремко Евенепул фінішував лише 18-м із відставанням у 2 хвилини та 4 секунди. Гонщик Red Bull Bora втратив лідерство в загальному заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У четвер, 19 лютого, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 182 км горбистого етапу зі стартом і фінішем у Фуджайра.