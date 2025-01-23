Тур Даун Андер. Подвійний успіх Ромо

Іспанський велогонщик команди Movistar Хав’єр Ромо став переможцем третього етапу австралійської багатоденки Світового туру Тур Даун Андер.

На третьому етапі гонщики долали 148 км з Норвуда в Юрейдлу. Головною складністю рельєфу на етапу буув перевал Прауд Резерв (2,7 км з середнім ухилом у 7,7%), який долали двічі, востаннє – за 6 км до фінішу.

Маршрут 3 етапу procyclingstats.com

Ромо переміг завдяки сольній атаці за 5 км до фінішу, вже після вершини останнього підйому. У підсумку він на 5 секунд випередив групу переслідувачів та перехопив лідерство у загальному заліку. Сем Велсфорд, який виграв перші два етапи Тура Даун Андер, сьогодні фінішував лише 106-м із відставанням у 12 хвилин і 40 секунд.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Завтра, 24 січня в рамках четвертого етапу гонщики подолають 158 км непростого за рельєфом маршруту з Гленелга до Віктор Харбор.