Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тур Країни Басків. Подвійний успіх Алмейди

Олег Дідух — 10 квітня 2025, 18:48
Тур Країни Басків. Подвійний успіх Алмейди
Жоау Алмейда
instagram.com/joao.almeida.cyclist

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем четвертого етапу багатоденки Тур Країни Басків.

В рамках четвертого етапу гонщики подолали 170 км горбистої дистанції з Беасаїна до Маркіна-Семеїна. За 11 км до фінішу гонщики проїхали вершину перевалу Ісуа (3,5 км, середній ухил – 9,6%).

Маршрут 5 етапу Туру Країни Басків-2025
Маршрут 5 етапу Туру Країни Басків-2025
procyclingstats.com

Алмейда переміг завдяки сольній атаці, випередивши на фініші групу переслідувачів на чолі з партнером по команді, мексиканцем Ісааком Дель Торо, та німцем Максімільяном Шахманном із Soudal Quick Step. Останній віддав Алмейді жовту майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 9 квітня, третій етап виграв Алекс Аранбуру. Завтра, 11 квітня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 173 км горбистої дистанції з Ордуньї до Герніки-Лумо.

Алмейда Тур Країни Басків Максімільян Шахманн

Тур Країни Басків

Аранбуру повернули перемогу на етапі Туру Країни Басків
Тур Країни Басків. У Аранбуру відібрали перемогу на третьому етапі
Тур Країни Басків. Юен виграв спринтерський етап
Шахманн відкрив Тур Країни Басків перемогою в розділці
Погачар взяв реванш у Ван дер Пула на Турі Фландрії. Підсумки тижня у велоспорті

Останні новини