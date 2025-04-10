Тур Країни Басків. Подвійний успіх Алмейди

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем четвертого етапу багатоденки Тур Країни Басків.

В рамках четвертого етапу гонщики подолали 170 км горбистої дистанції з Беасаїна до Маркіна-Семеїна. За 11 км до фінішу гонщики проїхали вершину перевалу Ісуа (3,5 км, середній ухил – 9,6%).

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Алмейда переміг завдяки сольній атаці, випередивши на фініші групу переслідувачів на чолі з партнером по команді, мексиканцем Ісааком Дель Торо, та німцем Максімільяном Шахманном із Soudal Quick Step. Останній віддав Алмейді жовту майку лідера загального заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 9 квітня, третій етап виграв Алекс Аранбуру. Завтра, 11 квітня, в рамках п’ятого етапу гонщики подолають 173 км горбистої дистанції з Ордуньї до Герніки-Лумо.