7 етап Джиро д'Італія-2024: індивідуальні перегони з роздільним стартом
— 10 травня, 09:39
10 травня відбудеться сьомий етап велобагатоденки Джиро д'Італія.
Індивідуальні перегони з роздільним стартом на 40,6 км проходитимуть за маршрутом Фоліньо – Перуджа.
Загальний залік (після 6-го етапу)
- Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 23.20,52
- Герейнт Томас (Велика Британія, INEOS Grenadiers) – 0,46
- Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 0,47
- Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 0,55
- Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar) – 0,56
- Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 1,07
- Хуан Педро Лопес (Іспанія, Lidl – Trek) – 1,11
- Ян Хірт (Чехія, Soudal Quick-Step) - 1,13
- Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
- Естебан Чавес (Колумбія, EF Education – EasyPost) – той самий час
Нагадаємо, іспанець Пелайо Санчес виграв шостий етап.
Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на 5 етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.
Раніше італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).
Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.
Лідерську рожеву майку після 6 етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який впевнено виграв 2 етап.
А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.