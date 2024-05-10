Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

7 етап Джиро д'Італія-2024: індивідуальні перегони з роздільним стартом

— 10 травня, 09:39
7 етап Джиро д'Італія-2024: індивідуальні перегони з роздільним стартом

10 травня відбудеться сьомий етап велобагатоденки Джиро д'Італія.

Індивідуальні перегони з роздільним стартом на 40,6 км проходитимуть за маршрутом Фоліньо – Перуджа.

Загальний залік (після 6-го етапу)

  1. Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 23.20,52
  2. Герейнт Томас (Велика Британія, INEOS Grenadiers) – 0,46
  3. Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 0,47
  4. Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 0,55
  5. Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar) – 0,56
  6. Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 1,07
  7. Хуан Педро Лопес (Іспанія, Lidl – Trek) – 1,11
  8. Ян Хірт (Чехія, Soudal Quick-Step) - 1,13
  9. Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
  10. Естебан Чавес (Колумбія, EF Education – EasyPost) – той самий час

Нагадаємо, іспанець Пелайо Санчес виграв шостий етап.

Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на 5 етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Раніше італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідерську рожеву майку після 6 етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який впевнено виграв 2 етап.

А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.

Джиро д'Італія

Джиро д'Італія

Томас здобув перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія
178 км: відбудеться 5 етап велобагатоденки Джиро д'Італія
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Джиро та суворі реалії українського велоспорту

Останні новини