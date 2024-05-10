7 етап Джиро д'Італія-2024: індивідуальні перегони з роздільним стартом

10 травня відбудеться сьомий етап велобагатоденки Джиро д'Італія.

Індивідуальні перегони з роздільним стартом на 40,6 км проходитимуть за маршрутом Фоліньо – Перуджа.

Загальний залік (після 6-го етапу)

Тадей Погачар (Словенія, UAE Team Emirates) - 23.20,52 Герейнт Томас (Велика Британія, INEOS Grenadiers) – 0,46 Даніель Феліпе Мартінес (Колумбія, BORA – hansgrohe) – 0,47 Сіан Ейтдебрукс (Бельгія, Visma | Lease a Bike) - 0,55 Ейнер Рубіо (Колумбія, Movistar) – 0,56 Лоренцо Фортунато (Італія, Astana Qazaqstan) - 1,07 Хуан Педро Лопес (Іспанія, Lidl – Trek) – 1,11 Ян Хірт (Чехія, Soudal Quick-Step) - 1,13 Олексій Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26 Естебан Чавес (Колумбія, EF Education – EasyPost) – той самий час

Нагадаємо, іспанець Пелайо Санчес виграв шостий етап.

Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на 5 етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Раніше італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідерську рожеву майку після 6 етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який впевнено виграв 2 етап.

А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.