Усі розділи
Тур Каталонії. Друга перемога Годона, падіння Евенепула

Олег Дідух — 25 березня 2026, 19:14
Доріан Годон
Getty Images

Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем третього етапу Туру Каталонії-2026. У середу, 25 березня, гонщики подолали 159 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем на Коста Даураді.

Маршрут 3 етапу
procyclingstats.com

У фінішному спринті Годон випередив двох британців – Ітана Вернона із NSN і Ноа Хоббса з EF Education EasyPost. Для Годона це вже друга перемога на нинішньому Турі Каталонії, яка допомогла йому закріпити лідерство у загальному заліку.

За 28 км до фінішу з пелотону атакували Ремко Евенепул і Йонас Вінгегор, які могли розіграти перемогу на етапі між собою, проте Евенепул впав на останньому кілометрі дистанції.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

У четвер, 26 березня, в рамках 4 етапу гонщики подолають 173 км з гірським фінішем на Вальтері. Напередодні Ділан Груневеген виграв Тур Брюгге.

