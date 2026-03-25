Тур Каталонії. Друга перемога Годона, падіння Евенепула

Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем третього етапу Туру Каталонії-2026. У середу, 25 березня, гонщики подолали 159 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем на Коста Даураді.

У фінішному спринті Годон випередив двох британців – Ітана Вернона із NSN і Ноа Хоббса з EF Education EasyPost. Для Годона це вже друга перемога на нинішньому Турі Каталонії, яка допомогла йому закріпити лідерство у загальному заліку.

За 28 км до фінішу з пелотону атакували Ремко Евенепул і Йонас Вінгегор, які могли розіграти перемогу на етапі між собою, проте Евенепул впав на останньому кілометрі дистанції.

Remco Evenepoel crashes metres from the line before Dorian Godon aces his sprint to take a second stage win. — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 25, 2026

У четвер, 26 березня, в рамках 4 етапу гонщики подолають 173 км з гірським фінішем на Вальтері. Напередодні Ділан Груневеген виграв Тур Брюгге.