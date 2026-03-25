Груневеген виграв третю одноденку поспіль

Нідерландський велогонщик команди Unibet Rose Rockets Діліан Груневеген став переможцем бельгійської одноденки Світового туру Тур Брюгге. В рамках цієї гонки спортсмени подолали 203 кілометри рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Брюгге та трьома рівнинними секторами бруківки, останніх із них – за 30 км до фінішу.

У фінішному спринті Груневеген випередив бельгійця Яспера Філіпсена з Alpecin Premier Tech і німця Макса Кантера з XDS Astana. Для Груневегена це вже третя виграна бельгійська одноденка за останній тиждень. 20 і 22 березня він виграв Бредене Коксейде Классік і Гроте прейс Жан-П'єр Монсер відповідно.

Підсумкові результати:

Напередодні другий етап Туру Каталонії виграв Магнус Корт.