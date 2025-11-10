Легенда велоспорту: Погачар не гідний навіть зав’язувати шнурки Мерксу

Легендарний бельгійський велогонщик Роджер Де Фламінк вважає, що головна зірка сучасного велоспорту, Тадей Погачар, не гідний порівнянь із Едді Мерксом.

Слова 78-річної легенди наводить Het Laatste Nieuws.

"Погачар не гідний навіть того, щоби зав'язувати шнурки на взутті Меркса. Журналісти, які мають нахабство їх порівнювати, нічого не розуміють у велоспорті – так і запишіть. Якби мені зараз було 22 роки і я би їхав у пелотоні – Погачар не зміг би скинути мене з колеса. Він настільки ж сильний, як і Меркс? Та годі вам", – сказав бельгієць.

Де Фламінк був зіркою велоспорту 1970-х років, він вважається одним із найсильніших одноденників у історії велоспорту, він виграв 11 Монументів. Меркс і Роджер були принциповими суперниками, проте зберегли хороші стосунки. Де Фламінк назвав свого сина на честь свого співвітчизника та найтитулованішого гонщика в історії.

Раніше Погачару встановили золоту статую в Абу-Дабі.