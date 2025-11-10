Легенда велоспорту: Погачар не гідний навіть зав’язувати шнурки Мерксу
Тадей Погачар
Getty images
Легендарний бельгійський велогонщик Роджер Де Фламінк вважає, що головна зірка сучасного велоспорту, Тадей Погачар, не гідний порівнянь із Едді Мерксом.
Слова 78-річної легенди наводить Het Laatste Nieuws.
"Погачар не гідний навіть того, щоби зав'язувати шнурки на взутті Меркса. Журналісти, які мають нахабство їх порівнювати, нічого не розуміють у велоспорті – так і запишіть. Якби мені зараз було 22 роки і я би їхав у пелотоні – Погачар не зміг би скинути мене з колеса. Він настільки ж сильний, як і Меркс? Та годі вам", – сказав бельгієць.
Де Фламінк був зіркою велоспорту 1970-х років, він вважається одним із найсильніших одноденників у історії велоспорту, він виграв 11 Монументів. Меркс і Роджер були принциповими суперниками, проте зберегли хороші стосунки. Де Фламінк назвав свого сина на честь свого співвітчизника та найтитулованішого гонщика в історії.
Раніше Погачару встановили золоту статую в Абу-Дабі.