Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Легенда велоспорту: Погачар не гідний навіть зав’язувати шнурки Мерксу

Олег Дідух — 10 листопада 2025, 14:33
Легенда велоспорту: Погачар не гідний навіть зав’язувати шнурки Мерксу
Тадей Погачар
Getty images

Легендарний бельгійський велогонщик Роджер Де Фламінк вважає, що головна зірка сучасного велоспорту, Тадей Погачар, не гідний порівнянь із Едді Мерксом.

Слова 78-річної легенди наводить Het Laatste Nieuws.

"Погачар не гідний навіть того, щоби зав'язувати шнурки на взутті Меркса. Журналісти, які мають нахабство їх порівнювати, нічого не розуміють у велоспорті – так і запишіть. Якби мені зараз було 22 роки і я би їхав у пелотоні – Погачар не зміг би скинути мене з колеса. Він настільки ж сильний, як і Меркс? Та годі вам", – сказав бельгієць.

Де Фламінк був зіркою велоспорту 1970-х років, він вважається одним із найсильніших одноденників у історії велоспорту, він виграв 11 Монументів. Меркс і Роджер були принциповими суперниками, проте зберегли хороші стосунки. Де Фламінк назвав свого сина на честь свого співвітчизника та найтитулованішого гонщика в історії.

Раніше Погачару встановили золоту статую в Абу-Дабі.

Тадей Погачар Едді Меркс

Тадей Погачар

Напарник Погачара розповів про труднощі словенця, коли той стає попісяти під час перегонів
Погачару встановили золоту статую в Абу-Дабі
Стало відомо, стільки Погачар заробив за 2025 рік
Феноменальний Погачар, прогрес Дель Торо та провал О’Коннора. Підсумки велосезону-2025
Неймовірно, що можу назвати його своїм другом, – Сайнс у захваті від Погачара

Останні новини