Іменитий велогонщик відмовився від участі в ЧС-2026

Відомий велогонщик команди Lidl Trek Маттіас Ск'єлмосе відмовився виступати за збірну Данії на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомляє CyclingNews.

Відмову від участі Ск'єлмосе пояснив втомою. Щойно він вперше у кар'єрі проїхав два Гран тури в одному сезоні: після 6 місця на Тур де Франс він фінішував 13-м на Вуельті-2026. При цьому, форма 25-річного данця суттєво погіршувалася по ходу гонки.

Після Вуельти Ск'єлмосе повідомив наставнику збірної Данії Мікаелю Мьоркьову про те, що на ЧС-2026 він не поїде:

"Я сказав Мікаелю, що вимушений знятися з ЧС, тому що моє тіло не витримує навантаження. Я люблю ганятися за збірну, але це нечесно забирати місце в команді в тих, хто краще підготований", – заявив Ск'єлмосе.

Його місце в складі збірної Данії займе Антон Чарміг з UnoX, який минулого тижня посів 3 місце на Гран-Прі Квебека. Чемпіонат світу-2026 пройде з 20 до 27 вересня в канадському Монреалі.