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Тіррено – Адріатико. Аюсо виграв гірський етап

Олег Дідух — 15 березня 2025, 19:19
Тіррено – Адріатико. Аюсо виграв гірський етап
Хуан Аюсо
x.com/TeamEmiratesUAE

Іспанський велогонщик команди UAE Emirates Хуан Аюсо став переможцем шостого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико-2025.

В рамках шостого етапу гонщики подолали 163 км з Карточето до гірського фінішу Фронтіньяно. Дистанція фінального підйому склала 7,6 км з середнім градієнтом у 7,9%.

Маршрут 6 етапу Тіррено - Адріатико-2025
Маршрут 6 етапу Тіррено - Адріатико-2025
tirrenoadriatico.it

Аюсо на фініші на 13 секунд випередив британця Тома Підкока з Q36.5 та австралійця Джея Хіндлі. Цей успіх дозволив іспанцеві перехопити синю майку лідера загального заліку у італійця Філіппо Ганни з Ineos Grenadiers.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 16 березня, Тіррено – Адріатико-2025 завершиться рівнинним 147-кілометровим етапом з Порто Потенца Пічена до Сан Бенедетто дель Тронто.

У п’ятницю, 14 березня, п’ятий етап Тіррено – Адріатико виграв Фредрік Дверснес.

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Тіррено - Адріатико

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