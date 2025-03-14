Тіррено – Адріатико. Дверснес обманув пелотон на п’ятому етапі

Норвезький велогонщик команди UnoX Фредрік Дверснес став переможцем п’ятого етапу престижної італійської багатоденки Світового туру Тіррено – Адріатико.

В рамках п’ятого етапу гонщики подолали 205 км горбистої дистанції з Асколі Пічено до Перголи.

Маршрут 5 етапу Тіррено - Адріатико-2025 tirrenoadriatico.it

Дверснес брав участь у відриві дня, і виявився єдиним із втікачів, хто встояв під натиском пелотону. Спринт за друге місце з основної групи виграв нідерландець Матьє Ван дер Пул із Alpecin Deceuninck. Топ-3 замкнув іспанець Роджер Адріа з Red Bull Bora.

Синю майку лідера загального заліку зберіг італієць Філіппо Ганна з Ineos Grenadiers. На останніх 3 км дистанції він отримав прокол і відстав від пелотону, проте отримав час основної групи на фініші.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 13 березня, четвертий етап виграв Олав Коой. У суботу, 15 березня в рамках шостого етапу гонщики подолають 163 км з Карточето до гірьского фінішу Фронтіньяно.