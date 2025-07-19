Тур де Франс. Аренсман переміг із відриву, Вінгегор нав’язав боротьбу Погачару

Нідерландський велогонщик команди Ineos Grenadiers Таймен Аренсман став переможцем 14 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні гонщики подолали 182,6 км королівського піренейського гірського етапу з По до Супербаньєр. На шляху гонщиків зустрілися такі легендарні перевали як Коль ду Турмале, Коль д’Аспен, Коль ду Пейресурд і фінальний підйом на Супербаньєр.

Маршрут 14 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

Аренсман став єдиним учасником відриву дня, якого пелотону не вдалося наздогнати. Він випередив двох лідерів загального заліку Туру – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike.

Погачар, який виграв два попередні етапи, закріпив своє лідерство у загальному заліку. Ремко Евенепул, який ішов третім перед стартом 14 етапу, сьогодні зійшов із дистанції. На проміжний подіум піднявся німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Результати 14 етапу:

Загальний залік:

У неділю, 20 липня, другий тиждень Тур де Франс-2025 завершиться 15 етапом – 170 км горбистої дистанції з Мюре до Каркассонна.