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Тур де Франс. Аренсман переміг із відриву, Вінгегор нав’язав боротьбу Погачару

Олег Дідух — 19 липня 2025, 18:25
Тур де Франс. Аренсман переміг із відриву, Вінгегор нав’язав боротьбу Погачару
Таймен Аренсман
x.com/LeTour

Нідерландський велогонщик команди Ineos Grenadiers Таймен Аренсман став переможцем 14 етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні гонщики подолали 182,6 км королівського піренейського гірського етапу з По до Супербаньєр. На шляху гонщиків зустрілися такі легендарні перевали як Коль ду Турмале, Коль д’Аспен, Коль ду Пейресурд і фінальний підйом на Супербаньєр.

Маршрут 14 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 14 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

Аренсман став єдиним учасником відриву дня, якого пелотону не вдалося наздогнати. Він випередив двох лідерів загального заліку Туру – словенця Тадея Погачара з UAE Emirates і данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike.

Погачар, який виграв два попередні етапи, закріпив своє лідерство у загальному заліку. Ремко Евенепул, який ішов третім перед стартом 14 етапу, сьогодні зійшов із дистанції. На проміжний подіум піднявся німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora.

Результати 14 етапу:

Загальний залік:

У неділю, 20 липня, другий тиждень Тур де Франс-2025 завершиться 15 етапом – 170 км горбистої дистанції з Мюре до Каркассонна.

Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вінгегор Таймен Аренсман

Таймен Аренсман

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