Тур де Франс. Погачар виграв гірську розділку, провал Евенепула

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем 13 етапу Тур де Франс-2025 – гірської розділки на 11 км з Луданв’єля до Пейрагуда.

Маршрут 13 етапу Тур де Франс-2025 Letour.fr

Погачар на 36 секунди випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike, закріпивши своє лідерство у загальному заліку. Топ-3 з відставанням у 1 хвилину та 20 секунд замкнув співвітчизник Погачара Прімож Рогліч із Red Bull Bora.

Головним невдахою дня став Ремко Евенепул, який фінішував лише 11-м із відставанням у 2 хвилини та 39 секунд. Під кінець дистанції його пройшов Вінгегор, який стартував на 2 хвилини пізніше.

Для Погачара це друга поспіль та сумарно четверта перемога на нинішньому Турі. Вчора він виграв гірський етап до Отакама.

Результати 13 етапу:

Загальний залік:

У суботу, 19 липня, зв’язка з трьох поспіль піренейських етапів завершиться 183-кілометровою дистанцією з По до Люшон-Супербаньєр.