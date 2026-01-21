Тур Даун Андер. Андресен виграв перший етап

Данський велогонщик команди Decathlon CMA CGM Тобіас Лунд Андресен став переможцем першого етапу багатоденки Світового туру Тур Даун Андер. Сьогодні, 21 січня, гонщики подолали 120 км здебільшого рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Танунді.

Маршрут 1 етапу Procyclingstats.com

Доля перемоги на етапі вирішувалася в масовому спринті з пелотону. Андресен випередив британця Меттью Бреннана з Visma Lease a Bike та австралійця Сема Велсфорда з Ineos Grenadiers. Цей успіх дозволив данцеві перехопити лідерство в загальному заліку багатоденки.

Результати першого етапу:

Загальний залік:

Напередодні пролог Туру Даун Андер виграв Сем'юел Вотсон. У середу, 22 січня, в рамках 2 етапу гонщики подолають 141 км здебільшого рівнинної дистанції з Хенлі Біч до Нейрна.