Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тур Даун Андер. Андресен виграв перший етап

Олег Дідух — 21 січня 2026, 10:53
Тур Даун Андер. Андресен виграв перший етап
Тобіас Лунд Андресен
Getty Images

Данський велогонщик команди Decathlon CMA CGM Тобіас Лунд Андресен став переможцем першого етапу багатоденки Світового туру Тур Даун Андер. Сьогодні, 21 січня, гонщики подолали 120 км здебільшого рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Танунді.

Маршрут 1 етапу
Маршрут 1 етапу
Procyclingstats.com

Доля перемоги на етапі вирішувалася в масовому спринті з пелотону. Андресен випередив британця Меттью Бреннана з Visma Lease a Bike та австралійця Сема Велсфорда з Ineos Grenadiers. Цей успіх дозволив данцеві перехопити лідерство в загальному заліку багатоденки.

Результати першого етапу:

Загальний залік:

Напередодні пролог Туру Даун Андер виграв Сем'юел Вотсон. У середу, 22 січня, в рамках 2 етапу гонщики подолають 141 км здебільшого рівнинної дистанції з Хенлі Біч до Нейрна.

Тур Даун Андер

Тур Даун Андер

Тур Даун Андер. Вотсон виграв пролог
Перша велика велогонка сезону. Прев’ю Туру Даун Андер-2026
Переможний дебют Нарваеса у новій команді. Підсумки тижня у велоспорті
Нарваес виграв Тур Даун Андер-2025
Тур Даун Андер. Подвійний успіх Нарваеса на вирішальному етапі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік