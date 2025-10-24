Італійський велогонщик помер після місяця в комі
Кевін Боналдо
cyclinguptodate.com
Італійський велогонщик команди SC Padovani Polo Cherry Bank-Conti Кевін Боналдо помер у п’ятницю, 24 жовтня, у віці 25 років.
Про це повідомляє CyclingUpToDate.
21 вересня поточного року йому стало погано на фініші гонки Piccola Sanremo в Совіццо. Його госпіталізували у лікарню Сан Бортоло в місці Віченца.
Протягом кількох тижнів лікарі боролися за життя спортсмена, певний час стан здоров’я гонщика навіть викликав обережний оптимізм. Проте у четвер ввечері його стан різко погіршився, і сьогодні Боналдо пішов із життя.
У поточному сезоні італійський велогонщик провів 45 гоночних днів, у рамках яких подолав 6747 км.
Минулого тижня у віці 35 років пішов із життя український баскетболіст Денис Носков.