Італійський велогонщик помер після місяця в комі

Олег Дідух — 24 жовтня 2025, 16:09
Кевін Боналдо
cyclinguptodate.com

Італійський велогонщик команди SC Padovani Polo Cherry Bank-Conti Кевін Боналдо помер у п’ятницю, 24 жовтня, у віці 25 років.

Про це повідомляє CyclingUpToDate.

21 вересня поточного року йому стало погано на фініші гонки Piccola Sanremo в Совіццо. Його госпіталізували у лікарню Сан Бортоло в місці Віченца.

Протягом кількох тижнів лікарі боролися за життя спортсмена, певний час стан здоров’я гонщика навіть викликав обережний оптимізм. Проте у четвер ввечері його стан різко погіршився, і сьогодні Боналдо пішов із життя.

У поточному сезоні італійський велогонщик провів 45 гоночних днів, у рамках яких подолав 6747 км.

Минулого тижня у віці 35 років пішов із життя український баскетболіст Денис Носков.

