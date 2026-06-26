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19-річний суперталант може стати найбільш високооплачуваним велогонщиком в історії

Олег Дідух — 26 червня 2026, 19:40
19-річний суперталант може стати найбільш високооплачуваним велогонщиком в історії
Поль Сейксас
Getty Images

Французький велогонщик команди Decathlon CMA CGM Поль Сейксас може отримати найбільший контракт у історії велоспорту.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Деніел Бенсон.

За його інформацією, до числа команд, які претендують на Сейксаса, доєдналася Pinarello Q36.5. Попри те, що ця команда не входить до елітного дивізіону світового велоспорту, Світового туру, вона готова зробити 19-річного француза найбільш високооплачуваним гонщиком світу.

Наразі цей статус належить Тадею Погачару з UAE Emirates, зарплата якого з урахуванням бонусів сягає 10 мільйонів євро на рік. За інформацією IDL Pro Cycling, Pinarello Q36.5 готові запропонувати Сейксасу зарплату в 13 мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що чинний контракт француза з Decathlon CMA CGM діє до кінця 2027 року. Також на підписання гонщика претендують UAE Emirates, Netcompany Ineos і Lidl Trek.

Раніше повідомлялося про те, що президент Франції Емануель Макрон вмовляв Сейксас залишитися в Decathlon CMA CGM.

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