Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Звєрєв: Радий, що не пав духом, а повернувся сильнішим

Игорь Чернявский — 8 червня, 23:20
Звєрєв: Радий, що не пав духом, а повернувся сильнішим

Александр Звєрєв розповів, наскільки складним був його шлях до фіналу Ролан Гаррос.

Його слова цитує офіційний сайт турніру.

"Від фіналу US Open, у якому мені не вистачило двох очок, до того, як мене вивезли звідси на інвалідному візку два роки тому — це все шлях, який я пройшов. Ти або повертаєшся сильнішим і більш голодним, або занурюєшся в себе і падаєш духом. Я радий, що обрав перший шлях", — сказав Звєрєв.

До цього 27-річний німець лише одного разу грав у фіналі Grand Slam. На US Open він поступився в епічному матчі проти Тіма Домініка.

У 2022-му Александр травмувався у півфіналі Ролан Гаррос проти Рафаеля Надаля. Тоді він підвернув ногу, через що був змушений пропустити Вімблдон і US Open.

Звєрєв Ролан Гаррос

Звєрєв

Звєрєв здолав Рууда на шляху у фінал Ролан Гаррос
Стало відомо, чим завершився суд по справі домашнього насильства Звєрєва
Last dance (?) Рафи на Ролан Гаррос: До кінця бився зі Звєрєвим, ледь стримував сльози після гри
"Король ґрунту" вже не той: Надаль поступився Звєрєву на старті Ролан Гаррос
Сенсаційний болгарин вийшов у фінал Мастерса в Маямі

Останні новини