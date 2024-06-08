Звєрєв: Радий, що не пав духом, а повернувся сильнішим

Александр Звєрєв розповів, наскільки складним був його шлях до фіналу Ролан Гаррос.

Його слова цитує офіційний сайт турніру.

"Від фіналу US Open, у якому мені не вистачило двох очок, до того, як мене вивезли звідси на інвалідному візку два роки тому — це все шлях, який я пройшов. Ти або повертаєшся сильнішим і більш голодним, або занурюєшся в себе і падаєш духом. Я радий, що обрав перший шлях", — сказав Звєрєв.

До цього 27-річний німець лише одного разу грав у фіналі Grand Slam. На US Open він поступився в епічному матчі проти Тіма Домініка.

У 2022-му Александр травмувався у півфіналі Ролан Гаррос проти Рафаеля Надаля. Тоді він підвернув ногу, через що був змушений пропустити Вімблдон і US Open.