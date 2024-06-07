Стало відомо, чим завершився суд по справі домашнього насильства Звєрєва

Завершився суд по справі домашнього насильства четвертої ракетки світу Александра Звєрєва.

Про це повідомляє журналіст Джонатан Крейн.

За інформацією джерела, сторони досягли угоди, німець провину не визнав.

BREAKING: Germany's top tennis player Alexander Zverev has settled his assault case with his ex-girlfriend.



He was accused of strangling her at a Berlin apartment in May 2020.



The two sides have now reached an out-of-court settlement. There's no admission of guilt by Zverev. — Jonathan Crane (@jonathancrane5) June 7, 2024

Нагадаємо, Звєрєв звинувачувався у фізичному насильстві щодо своєї колишньої дівчини, моделі Бренді Патеа в травні 2020 року.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли німець стикається з подібними звинуваченнями. У листопаді 2020 року Звєрєв потрапив у аналогічну ситуацію з тодішньою супутницею Ольгою Шариповою. Александер тоді теж категорично заперечував всі звинувачення. Ольга не зверталася до правоохоронних органів, а ATP дійшла висновку, що правил асоціації порушено не було.