Французький кваліфаєр обіграв 19 ракетку світу на Australian Open і вийшов на зіркового ветерана

Французький тенісист Артюр Жеа (198) сенсаційно переміг 19 ракетку світу чеха Їржі Легечку в першому колі Australian Open.

Гра тривала 2 години 45 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:6(1), 7:5.

Зазначимо, що 21-річний Жеа у Мельбурні подолав кваліфікацію і тепер здобув свою першу перемогу в основній сітці турнірів Grand Slam.

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Перше коло, 19 січня

Артюр Жеа (Франція) – Їржі Легечка (Чехія) 7:5, 7:6(1), 7:5

У наступному колі змагань на Жеа очікує зустріч із 40-річним швейцарцем Стеном Вавринкою, який у 2014 році ставав чемпіоном австралійського мейджору.

Нагадаємо, що Вавринка у своєму стартовому матчі на Australian Open переміг угорця Ласло Дьєре. Раніше швейцарець анонсував завершення своєї кар'єри після завершення сезону-2026.