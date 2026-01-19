Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Французький кваліфаєр обіграв 19 ракетку світу на Australian Open і вийшов на зіркового ветерана

Станіслав Матусевич — 19 січня 2026, 14:00
Французький кваліфаєр обіграв 19 ракетку світу на Australian Open і вийшов на зіркового ветерана
Артюр Жеа
Instagram

Французький тенісист Артюр Жеа (198) сенсаційно переміг 19 ракетку світу чеха Їржі Легечку в першому колі Australian Open.

Гра тривала 2 години 45 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:6(1), 7:5.

Зазначимо, що 21-річний Жеа у Мельбурні подолав кваліфікацію і тепер здобув свою першу перемогу в основній сітці турнірів Grand Slam.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Перше коло, 19 січня

Артюр Жеа (Франція) – Їржі Легечка (Чехія) 7:5, 7:6(1), 7:5

У наступному колі змагань на Жеа очікує зустріч із 40-річним швейцарцем Стеном Вавринкою, який у 2014 році ставав чемпіоном австралійського мейджору.

Нагадаємо, що Вавринка у своєму стартовому матчі на Australian Open переміг угорця Ласло Дьєре. Раніше швейцарець анонсував завершення своєї кар'єри після завершення сезону-2026.

Australian Open Стен Вавринка

Стен Вавринка

40-річний Вавринка встановив вікове досягнення на Australian Open
40-річний ветеран швейцарського тенісу отримав вайлд-кард на Australian Open
40-річний Вавринка допоміг Швейцарії перемогти Францію: результати дня на United Cup
Переможець трьох турнірів Великого шолома анонсував завершення кар'єри
Сачко поступився триразовому чемпіону турнірів Grand Slam у Братиславі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік