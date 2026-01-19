Французький кваліфаєр обіграв 19 ракетку світу на Australian Open і вийшов на зіркового ветерана
Французький тенісист Артюр Жеа (198) сенсаційно переміг 19 ракетку світу чеха Їржі Легечку в першому колі Australian Open.
Гра тривала 2 години 45 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 7:6(1), 7:5.
Зазначимо, що 21-річний Жеа у Мельбурні подолав кваліфікацію і тепер здобув свою першу перемогу в основній сітці турнірів Grand Slam.
Артюр Жеа (Франція) – Їржі Легечка (Чехія) 7:5, 7:6(1), 7:5
У наступному колі змагань на Жеа очікує зустріч із 40-річним швейцарцем Стеном Вавринкою, який у 2014 році ставав чемпіоном австралійського мейджору.
Нагадаємо, що Вавринка у своєму стартовому матчі на Australian Open переміг угорця Ласло Дьєре. Раніше швейцарець анонсував завершення своєї кар'єри після завершення сезону-2026.