Чемпіон US Open-2020 змінив спеціалізацію і став професійним футболістом

Екстретя ракетка світу, чемпіон US Open-2020 австрієць Домінік Тім після завершення тенісної кар'єри вирішив стати футболістом. 32-річний спортсмен тепер є гравцем футбольного клубу Баденер, який вистпуає у восьмому дивізіоні чемпіонату Австрії.

Про це повідомляє Punto de Break.

Тіма було офіційно зареєстровано гравцем команди в Австрійській футбольній асоціації. Директор клубу Сергей Петрович підтвердив цей перехід та заявив, що Домініку потрібно буде заробити право виходити на поле.

" Ми чули, що Тім – хороший футболіст. Сподіваюся, він гратиме. Але місце в стартовому складі потрібно буде заслужити, як і всім іншим. Тренування ще не розпочалися, тому я не можу багато сказати про новачків. У нього є друг у нашому клубі, і я сподіваюся, що він добре проявить себе. Але кожному доведеться боротися за місце у стартовому складі", – сказав Петрович.

Раніше Тім уже пробував себе в ролі футболіста в аматорському колективі свого рідного міста Ліхтенверт.

За час своєї тенісної кар'єри австрієць виграв 17 титулів АТР, зокрема US Open-2020, тричі виходив у фінали інших змагань Grand Slam та двічі – Підсумкового турніру. На корті заробив понад 30 мільйонів доларів. Завершив кар'єру Тім у 2024 році, не зумівши відновитися після отриманої серйозної травми правого зап'ястя.

Нагадаємо, що ексчемпіонку Ролан Гаррос затримано в Японії за підозрою в шахрайстві.