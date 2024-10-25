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Тім назвав єдиного спортсмена, з яким консультувався перед завершенням кар'єри

Володимир Клепач — 25 жовтня, 13:07
Тім назвав єдиного спортсмена, з яким консультувався перед завершенням кар'єри
Домінік Тім
US Open

Австрієць Домінік Тім розповів, що перед завершенням кар'єри тенісиста у 31 рік консультувався щодо цього з відомим у минулому німецьким футболістом Андре Шюррле.

Слова Тіма цитує The Tennis Gazette.

"Єдина людина, з якою я дійсно обговорював це, – Андре Шюррле, німецький футболіст, мій добрий друг. Він пішов на пенсію ще раніше за мене, у 29 років.
Мені було цікаво дізнатися про його досвід, про те, як він пережив перші кілька тижнів після завершення кар'єри. Тому що, врешті-решт, незалежно від виду спорту, це майже однаково для всіх.
Він був саме тим, кому я хотів зателефонувати, щоб поговорити про це. Ми говорили про це близько півгодини по телефону. І він був присутній на моєму прощанні у Відні".

Шюррле – колишній професійний футболіст, який завершив кар'єру в липні 2020 року після того, як виграв Прем'єр-лігу з Челсі у сезоні 2014/15 та чемпіонат світу 2014 з Німеччиною.

Цього тижня Тім завершив кар'єру. Останнім матчем для нього стала зустріч у першому колі у Відні проти 42 ракетки світу з Італії Лучано Дардері.

Раніше стало відомо, що Домінік після завершення кар'єри стане футболістом.

Шюррле Домінік Тім

Домінік Тім

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