Чемпіон US Open 2020 після завершення кар'єри стане футболістом

31-річний австрієць Домінік Тім після завершення кар'єри тенісиста не йде зі спорту. Він приєднався до футбольного клубу FC Ecoballers, за який планує виступати як гравець.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Клуб Ecoballers виступає в аматорській лізі міні-футболу у Відні. Тім не випадково приєднався до цього клубу, адже він його і заснував. Там, до речі, грає і його брат Моріц.

Відзначимо, що Тім відомий як уболівальник англійського клубу Челсі.

Австрієць – екстретя ракетка світу, переможець US Open 2020, фіналіст Australian Open-2020 і Ролан Гаррос у 2018-му і 2019-му. За свою кар'єру, яка розпочалася в 2011 році, Домінік виграв 17 титулів ATP. Однак у 2021 році серйозна травма зап'ястя перервала його успіхи, і після повернення у 2022 році йому так і не вдалося повернути свою найкращу форму.

Цього тижня Тім завершив кар'єру. Останнім матчем для нього стала зустріч у першому колі у Відні проти 42 ракетки світу з Італії Лучано Дардері.