Чемпіон US Open 2020 зіграв останній матч у кар'єрі

31-річний австрієць Домінік Тім (318) завершив кар'єру. Останнім матчем для нього стала зустріч у першому колі у Відні проти 42 ракетки світу з Італії Лучано Дардері.

Поєдинок тривав 1 годину 32 хвилини і звершился із рахунком 6:7(6), 2:6. Тім 11 разів подав навиліт і припустився 1 подвійної помилки проти 6 ейсів і 2 подвійних у суперника. Домінік реалізував 1 з 5 брейк-пойнтів, Дардері – 3 з 5.

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Перше коло, 23 жовтня

Лучано Дардері (Італія) – Домінік Тім (Австрія) 7:6(6), 6:2

Дардері у другому колі зіграє проти сьомого сіяного британця Джека Дрейпера (18).

Австрієць – екстретя ракетка світу, переможець US Open 2020, фіналіст Australian Open-2020 і Ролан Гаррос у 2018-му і 2019-му. За свою кар'єру, яка розпочалася в 2011 році, Домінік виграв 17 титулів ATP. Однак у 2021 році серйозна травма зап'ястя перервала його успіхи, і після повернення у 2022 році йому так і не вдалося повернути свою найкращу форму. У травні 2024 року Тім оголосив, що це буде його останній сезон у професійному тенісі.

У неділю у Відні відбулася церемонія на честь завершення кар'єри Тіма.