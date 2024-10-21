У Відні відбулася церемонія на честь Тіма, який завершує кар’єру

У неділю на турнірі Erste Bank Open у Відні відбулася особлива подія. Домініка Тіма, колишнього третього номера рейтингу ATP, урочисто вшанували під час церемонії, присвяченій завершенню його професійної кар'єри.

Про це повідомляє офіційний сайт ATP.

Тім, який оголосив про завершення кар'єри в 2024 році, зіграв виставковий сет проти Александра Звєрєва – гравця, якого він переміг у фіналі Відкритого чемпіонату США 2020 року, здобувши свій єдиний титул Grand Slam.

Після виставкового матчу до Тіма приєдналися зірки тенісу та інших видів спорту, щоб віддати йому шану. "Це була неймовірна подорож. Ви, мої суперники та друзі, були найважливішою частиною цієї дороги. Завжди було приємно бути поруч із вами", – сказав Тім після проходження через коридор честі, сформований його суперниками по ATP Тур, зокрема Франсісом Тіафо, Маттео Берреттіні та Джеком Дрейпером, а також тренером Ніколасом Массу і легендами німецького тенісу Борисом Беккером і Томмі Хаасом.

За свою кар'єру, яка розпочалася в 2011 році, Домінік Тім здобув 17 титулів ATP. Однак у 2021 році серйозна травма зап'ястя перервала його успіхи, і після повернення у 2022 році йому так і не вдалося повернути свою найкращу форму. У травні 2024 року Тім оголосив, що це буде його останній сезон у професійному тенісі.

Тім ще зіграє один останній турнір у Відні, де в першому раунді зустрінеться з Лучано Дардері. В 2019 році Домінік здобув титул на цьому ж турнірі.

Під час церемонії також було показано відеопослання від таких легенд, як Роджер Федерер, Рафаель Надаль і Новак Джокович. Федерер у своєму зверненні сказав:

"Ти завжди був чудовим хлопцем як на корті, так і поза ним. Вітаю з неймовірною кар'єрою, Домініку, і бажаю всього найкращого в майбутньому".

Новак Джокович додав:

"Дякую тобі за все, що ти зробив для нас і для тенісу. Я радий, що ти прощаєшся у Відні. Успіху тобі, друже!"