Для нас завжди найкраща: Зінченко з дружиною підтримали Світоліну після поразки на Вімблдоні
Олександр Зінченко
Getty Images
Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко "запостив" фото з тенісисткою Еліною Світоліною.
Світлину він опублікував в історію у своєму Instagram.
На фотографії Зінченко, його дружина Влада та Еліна Світоліна. Ймовірно, футболіст зустрівся із тенісисткою відразу після її матчу на Вімблдоні, який завершився поразкою.
"Для нас завжди найкраща", – прокоментував Зінченко фотографію.
Нагадаємо, що Світоліна не зуміла обіграти у третьому колі Вімблдону представницю Бельгії Елізе Мертенс. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(4).