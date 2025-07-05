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Для нас завжди найкраща: Зінченко з дружиною підтримали Світоліну після поразки на Вімблдоні

Андрій Мошкун — 5 липня 2025, 00:35
Для нас завжди найкраща: Зінченко з дружиною підтримали Світоліну після поразки на Вімблдоні
Олександр Зінченко
Getty Images

Футболіст лондонського Арсенала та збірної України Олександр Зінченко "запостив" фото з тенісисткою Еліною Світоліною.

Світлину він опублікував в історію у своєму Instagram.

На фотографії Зінченко, його дружина Влада та Еліна Світоліна. Ймовірно, футболіст зустрівся із тенісисткою відразу після її матчу на Вімблдоні, який завершився поразкою.

"Для нас завжди найкраща", – прокоментував Зінченко фотографію.

Нагадаємо, що Світоліна не зуміла обіграти у третьому колі Вімблдону представницю Бельгії Елізе Мертенс. Зустріч тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 7:6(4).

Вімблдон Олександр Зінченко Еліна Світоліна

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